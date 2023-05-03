رئيس مدينة ملوي بالمنيا: جار نقل جميع المواقف وسيارات الأجرة خارج المدينة تجنبا للزحام

اعلن اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، تفويض محمد عبدالغني نائب رئيس المركز "نائبا عن المدينة"، بتوقيع عقد إيجار 6200 متر من وزارة النقل بالقاهرة؛ لإنشاء مجمع للمواقف من الناحية الشرقية من ترعة الإبراهيمية أسفل كوبري السيارات العلوي، على أن يجري نقل جميع المواقف وسيارت الأجرة خارج مدينة ملوي؛ تجنبا للزحام والحوادث.

وأوضح "السايس"، أنه جار التعاقد للبدء في أعمال إنشاء مجمع للمواقف بالمنطقة الشرقية من ترعة الإبراهيمية والتي تقسم المدينة نصفين؛ لنقل جميع المواقف وعربات الأجرة خارج مدينة ملوي.

وأكد أنه لن يسمح لأي سيارة بالتحميل من داخل المدينة، أيا كان خط سيرها ولأي سبب؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة تنقلاتهم داخل المدينة، وتخفيف الزحام وتقليل الحوادث.

وأوضح رئيس مدينة، أن مجمع المواقف الجديد سيقام على مساحة 6200 متر من الناحية الشرقية من ترعة الإبراهيمية أسفل كوبري السيارات العلوي؛ لاستيعاب جميع المواقف مما يساهم في تخفيف الضغط على المدينة، وتسهيل حركة وتنقل المواطنين والعمل على راحتهم، وتحقيقا للصالح العام.