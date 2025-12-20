سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي بورتو البرتغالي مساء اليوم السبت، التعاقد مع تياجو سيلفا لاعب فلومينينسي البرازيلي السابق في صفقة انتقال حر.

وأشار النادي البرتغالي إلى أن تعاقد اللاعب البالغ من العمر 41 عاما يمتد حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وعاد تياجو سيلفا إلى بورتو مرة أخرى بعد 20 عاما، إذ انضم لدراجاو قادما من يوفينتود البرازيلي مقابل 2.5 مليون يورو في شتاء 2005.

ورحل تياجو سيلفا عن بورتو بعد 6 أشهر إلى دينامو موسكو الروسي مقابل 3.5 مليون يورو.

ومع منتخب البرازيل توج بلقبي كأس القارات 2013 وكوبا أمريكا 2019 خلال 113 مباراة خاضها مع السامبا.