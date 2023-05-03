وزير النقل يتفقد مع الخبراء النمساويين ورش العباسية للسكك الحديدية تمهيدا لاستلامها وبدء إنتاج المفاتيح



تفقد وزي و النقل، كامل الوزير، ورش العباسية المتخصصة في إنتاج مفاتيح السكك الحديدية، تمهيدا لبدء استلام الشركة النمساوية، المسؤلة عن إدارة وتشغيل الورش، الورشة والبدء في انتاج المفاتيح.

وزار الوزير، خلال جولته اليوم الأربعاء التي رافقه خلالها رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس شركة (فويست ألبين) مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية وخبراء من الشركة، أقسام الورشة المختلفة، وتم مشاهدة كافة مراحل الإنتاج بالورشة والمعدات الموجودة.

وقال وزير النقل إن شركة فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية ستقوم برفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بالورشة لتحويله لخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية، لضمان جودة المنتج وللوصول إلى متوسط إنتاج 300 مفتاح سنويا طبقا للمواصفات العالمية،

وأضاف أنه سيتم إنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لإنتاج مفاتيح شبكة القطار الكهربائي السريع، وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية.

وأكد الوزير على ضرورة مراعاة الجودة العالية في كافة مراحل التصنيع، والتدرج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية لتصل إلى أعلى نسبة من التصنيع المحلي بنهاية التحديث للورشة، وذلك كإحدى الخطوات الهامة في مجال توطين صناعة النقل في مصر والتي وجهت بها القيادة السياسية.

وأشار إلى التعاون مع فويست البين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية، والذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسة بالتطوير والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية وفقا لأحدث النظم العالمية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي والمصري في كافة المشروعات.

وتابع أهو التعاون يهدف إلى توطين صناعة إنتاج تفريعات السكك الحديدية بمصر، ونقل الخبرة للعاملين المصريين لإنتاج المفاتيح بالجودة والكفاءة العالية، فضلا عن الحد من الشراء بالعملة الصعبة والإعتماد على الجنيه المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من المفاتيح، خاصة مع زيادة حجم الطلب عليها بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل سواء لتحديث الـ 10 آلاف كيلومتر سكة حديد الحالية، وازدواج وتطوير نظم الإشارات لعدد كبير من خطوط الهيئة الحالية أو لشبكة القطارات الكهربائية السريعة أو لمشروعات مترو الأنفاق الجاري تنفيذها، والانطلاق لتصدير تلك المنتجات إلى الدول الأفريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج.

وأوضح الوزير أن هذه الشراكة هي نموذج ناجح للتعاون مع مشغلين قطاع خاص دوليين، ضمن خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لإدارة، وتشغيل عدد من ورش وقطاعات السكك الحديدية وصولا لتقديم خدمة متميزة للجمهور، والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنويا والحفاظ على ممتلكات وأصول المرفق وتعظيم موارده.

جدير بالذكر أن شركة فويست ألبين النمساوية هي أحد أكبر الشركات على مستوى العالم في إنتاج مفاتيح السكك الحديدية بكافة أنواعها (ديزل – كهربائي)، حيث يصل إجمالي حجم الأعمال السنوية للشركة إلى 15 مليار يورو، وتحتوى على 66 فرع على مستوى العالم و50 ألف موظف.