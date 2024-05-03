يعود برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "CBC"، غدًا السبت بمواعيده الرسمية من السبت للثلاثاء في تمام الساعة التاسعة حتى 12 مساءًا.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنته الإعلامية قصواء الخلالي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، داعية المتابعين بمشاركتها بالتعليق بأهم القضايا والموضوعات؛ التي تستوجب المناقشة من وجهة نظرهم لتكون أولوية لها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن قصواء الخلالي، قدمت في شهر رمضان الماضي برنامج "مملكة الدراويش"، والذي سلطت الضوء من خلاله على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري. واستضاف البرنامج على مدار حلقاته، رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات مصر، كما شهدت الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المديح النبوية، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.

وتوقفت "الخلالي" في البرنامج، أمام أهم ما ورد في المراجع الشهيرة للتصوف، وفي مقدمتها "الرسالة القشيرية" للإمام أبو القاسم القشيري، على مدار الحلقات المتتالية وذلك في الأبواب المختلفة التي تدعم الفكر الصوفي وأعمال الصوفية كفكر وسطي مستند من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وذلك ضمن مشروع صناعة الوعي، ومواجهة الإرهاب، الذي تتبناه وتنفذه الدولة. كما شاركت الإعلامية قصواء الخلالي، رمضان الماضي أيضا، في مسلسل الأطفال "يحيى وكنوز" بالأداء الصوتي لشخصية "الملكة كليوباترا" والتي ظهرت ضمن الأحداث على مدار حلقتين.

وعبر حسابها بموقع فيسبوك، قالت قصواء الخلالي، إنها سعيدة بتقديم دور الملكة ‫كليوباترا‬⁩ في مسلسل الأطفال الوطني التوعوي البديع ⁧"يحيى وكنوز‬⁩" الذي عرض في رمضان على شاشة dmc، والذي أصبح واحدًا من أبرز الأعمال التي تخاطب الوعي، وتعزز الانتماء إلى الهويّة المصرية لدى الصغار، وربما الكبار أيضا.