جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقتل عنصر من حزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت أنه قتل عنصرا من حزب الله اللبناني في غارة لسلاح الجو الإسرائيلي على منطقة الخيام بجنوب لبنان، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه على منصة "إكس" للتواصل: "شن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم هجوما في منطقة الخيام في جنوب لبنان وقضى على عنصر في حزب الله من منظومة الصواريخ المضادة للدروع"، على حد زعمه.

وكانت قناة "المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله"، أفادت بأن الطيران المسير الإسرائيلي استهدف منزلا صباح اليوم في منطقة مطل الجبل في مدينة الخيام في جنوب لبنان.

وتشن إسرائيل، غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.