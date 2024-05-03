وزارة العمل: توفير 3408 فرص عمل جديدة في 55 شركة

أعلنت وزارة العمل، توفير 3408 فرص عمل، بـ 55 شركة قطاع خاص في 16 محافظة، منها فرص لأصحاب القدرات الخاصة، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقا للحد الأدنى للأجور، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة في بيان الجمعة، أن التقديم على الفرص الجديدة، يكون، خلال شهر مايو 2024 الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل، لافتة إلى أن الوظائف تأتي من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تصدرها الوزارة بشكل دوري.

من جهته دعا حسن شحاتة وزير العمل شباب مصر، بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الدولة من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية.

ووجه شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.

ولفتت وزارة العمل، إلى أن نشرة التوظيف الدورية تصدر كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، منوهة بأن فرص العمل متوفرة في 16 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، ودمياط، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج ، وأسوان، والوادى الجديد، والغربية ،والإسماعيلية، والشرقية، والفيوم، وأسيوط، وجنوب سيناء.

وأكدت أن الوظائف الجديدة، تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وأوضحت الوزارة أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تحرص الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات على استقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.