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أعداد جريدة الشروق
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قصف إسرائيلي يستهدف مقراً للقوات الحكومية جنوب دمشق

د ب أ
نشر في: الجمعة 3 مايو 2024 - 12:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 مايو 2024 - 12:15 ص

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مقراً للقوات الحكومية السورية على أطراف العاصمة السورية دمشق مساء اليوم الخميس.

وقالت مصادر محلية في ريف دمشق الجنوبي إن " عدة صواريخ استهدفت مبنى يتبع للقوات الحكومية السورية في بلدة نجها جنوب شرق العاصمة السورية دمشق بالقرب من الجسر الخامس على طريق دمشق المطار الدولي ".

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، " أن عددا من السيارات الحكومية توجهت بسرعة باتجاه مدينة دمشق لنقل بعض الذين أصيبوا جراء القصف على المقر الذي تم استهدافه ".

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لـ ( د.ب.أ ) أن " طائرات حربية إسرائيلية نفذت قصفاً جوياً من فوق الجولان السوري المحتل باتجاه مناطق جنوب العاصمة دمشق وتجري عمليات تقييم للمكان المستهدف ".

يشار إلى أن إسرائيل شنت عشرات الغارات والقصف على مناطق دمشق ومحيطها خلال العام الجاري .

 

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