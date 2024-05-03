ماس كهربائي وراء حريق ملعب بجامعة القاهرة

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توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة حريق نشب داخل ملاعب جامعة القاهرة، إلى أن ماس كهربائي سبب نشوب الحريق، وأنه لا توجد شهبة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد اندلاع حريق محدود داخل أحد ملاعب جامعة القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.