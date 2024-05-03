تحولت مغامرات قصة "ذات الرداء الأحمر" إلى تجربة واقعية وصحية وممتعة للأطفال المشاركين في ورشة عمل "الاحتفال بالطبيعة" المقتبسة من القصة العالمية، استضافها "ركن الطهي" ضمن فعاليات الدورة الـ15 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، الذي يحتفي بالمعرفة والفن والإبداع، حتى 12 مايو الجاري في "مركز إكسبو الشارقة".

واستمتع الأطفال المشاركون في الورشة، من الفئة العمرية 6 - 10 سنوات، بتجربة إعداد وجبة صحية وتناولها، تحت إشراف الطاهية العالمية سفيتلانا كوزفيتسوفا، حيث صنع الأطفال شطائر الخبز المحمص التي تتضمن أوراق الخس وشرائح الخيار والفلفل الأخضر والجبن، وغلفوها بورق بني، ثم قاموا بوضعها في سلة تشمل الخوخ والمشمش، والبيض المسلوق، ورقائق البطاطا، وانتظروا بفارغ الصبر لحظة تذوق الشطائر اللذيذة التي صنعوها وغلفوها.

وفي رسالة صحيحة بالمعنى الحرفي والمجازي، أكدت الطاهية سفيتلانا كوزفيتسوفا أن الإنسان لا يستطيع المرور عبر الغابة بدون طعام شهي وصحة جيدة، فتداعيات الأكل غير الصحي لا تقل خطورة عن الذئب الذي يمكنه افتراسنا.

وتؤكد منصة "ورشة الطهي" على مفهوم اعتماد الأطفال على أنفسهم في تحضير وتناول وجبات الطعام الصحي، وتشكّل جزءا أساسيا من برنامج الدورة الـ15 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، الذي يقام حتى 12 مايو تحت شعار "كن بطل قصتك".