وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق رالي الفراعنة

شهد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء الخميس المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل رالي الفراعنة الدولي في مصر، والذي تقام منافساته خلال الفترة من 2 إلى 8 مايو الجاري.

كما شهد أشرف صبحي في الحفل نفسه الإعلان عن البطولة العربية للدراجات النارية، التي ينظمها الاتحاد المصري للدراجات النارية، تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر للفعاليات الرياضية المهمة، وأثرها في تعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية، والترويج للسياحة فيها من خلال هذه الفعاليات.

وتوجه صبحي بالحديث إلى الوفود الأجنبية والعربية المشاركة في الحدث قائلًا: "أشكركم على تواجدكم في مصر، وأتمنى لكم التوفيق في المنافسات الخاصة بالبطولة وكل التمنيات بقضاء وقت ممتع في بلدكم الثاني مصر".

من جهته، توجه فيصل غسال، الوزير المفوض عن جامعة الدول العربية بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على دعمه للبطولة وتواجده في المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة.

وفي سياق متصل، أشاد إبراهيم فريد، رئيس الإتحاد العربي للدراجات النارية بدعم الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة المصرية، وأيضًا دعم وزير الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية للبطولة.

ومن المقرر أن يشارك في رالي الفراعنة الدولي للدراجات النارية والبطولة العربية للدراجات النارية 10 دول، هي فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وتايوان وجنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، والسودان، ليبيا، بجانب مصر البلد المستضيف، ويشارك منتخب مصر بعدد 7 لاعبين مصنفين ومرشحين للمنافسة على المراكز الأولى.