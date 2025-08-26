صحة غزة: المستشفيات تُعاني من نقص حاد وخطير في وحدات الدم ومكوناته

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن «بنوك الدم في المستشفيات تُعاني من نقص حاد وخطير في وحدات الدم ومكوناته».

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الثلاثاء، أن «الاحتياج اليومي من وحدات الدم ومكوناته يزيد على 350 وحدة دم».

وأشارت إلى أن «نوعية الإصابات الخطيرة التي تصل للمستشفيات تتطلب وحدات إضافية من الدم لإنقاذ الحياة».

ولفتت إلى «تراجع مصادر تعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته - بما فيها حملات التبرع المجتمعية - نظرا لتفشي المجاعة وسوء التغذية».

ووجهت الوزارة نداءً عاجلاً إلى الجهات المعنية كافة، لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في المستشفيات.

واستشهد 24 فلسطينيًا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الثلاثاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ690 للعدوان.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 62744 شهيدًا، و158259 مصابًا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.