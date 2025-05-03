تفاصيل جلسة بيسيرو مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

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عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت، استعداداً لخوض مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في المباريات المقبلة وعدم التفريط في أي نقطة، وشدد على ضرورة تنفيذ تعليمات الجهاز الفني للفريق وبذل أقصى جهد.

وشرح بيسيرو بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء المقبل أمام البنك الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.