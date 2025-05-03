المبعوث الأممي لدمشق يدعو إسرائيل إلى وقف هجماتها على سوريا فورا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، بشدة انتهاكات إسرائيل المتواصلة والمتصاعدة ضد سياده سوريا، بما في ذلك الغارات الجوية المتعددة على دمشق ومدن أخرى.

ودعا في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للبعثة الأممية بمنصة «إكس»، صباح السبت، إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.

كما دعا إسرائيل للامتناع عن تعريض المدنيين السوريين للخطر، وأن تحترم القانون الدولي وسيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها.

.@GeirOPedersen أدين بشدة انتهاكات إسرائيل المتواصلة والمتصاعدة ضد سياده سوريا، بما في ذلك الغارات الجوية المتعددة على دمشق ومدن أخرى. — UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) May 3, 2025

واستهدفت غارات إسرائيلية مساء الجمعة، عدة مناطق في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، مساء الجمعة، أن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارة محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، مخلفا 4 إصابات.

وأضافت أن غارة للطيران الإسرائيلي استهدفت محيط بلدة موثبين في ريف درعا الشمالي.

وكشفت وكالة «فرانس برس»، أيضا أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت، مساء الجمعة، محيط العاصمة دمشق وغرب سوريا.

وأفادت وسائل إعلام سورية بتحليق مكثف لعدة طائرات حربية إسرائيلية دخلت من الأجواء اللبنانية باتجاه وسط سوريا، بالتوازي مع تحليق طيران حربي تركي فوق الحدود السورية - التركية بريفي إدلب وحلب.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه قصف «موقعا عسكريا ومدافع مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ سطح-جو في سوريا».