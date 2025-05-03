زيلينسكي: لقائي مع ترامب في الفاتيكان كان الأفضل حتى الآن

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، محادثته التي حظيت باهتمام واسع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي جرت في الفاتيكان قبيل جنازة البابا فرنسيس، بأنها "الأفضل من بين جميع اللقاءات حتى الآن"، بحسب ما أفادت به وكالة "إنترفاكس أوكرانيا" اليوم السبت.

وقال زيلينسكي: "أنا متأكد أن الرئيس ترامب بدأ يرى الأمور بشكل مختلف بعض الشيء بعد لقائنا في الفاتيكان"، مشيرا إلى أن المحادثة ربما كانت الأقصر، لكنها كانت "الأفضل من حيث المضمون".

والتقى الرئيسان لمدة 15 دقيقة على هامش جنازة البابا في 26 أبريل، ووصف البيت الأبيض اللقاء لاحقا بأنه "مثمر للغاية".

وعقب عودته من روما إلى الولايات المتحدة، أعرب ترامب عن شكوكه بشأن جدية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إنهاء الحرب، وهدد موسكو بفرض عقوبات جديدة.

ويعد هذا اللقاء في الفاتيكان أول اجتماع بين ترامب وزيلينسكي منذ لقائهما في البيت الأبيض في فبراير/شباط الماضي، والذي انتهى بخلاف علني أمام الكاميرات.

وتواصل أوكرانيا دفاعها ضد الغزو الروسي الشامل الذي بدأ في فبراير 2022.