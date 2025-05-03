قطر تدين بشدة الهجوم على سفينة مساعدات تابعة لأسطول الحرية لكسر حصار غزة

أدانت دولة قطر بشدة الهجوم على سفينة مساعدات إنسانية تابعة لتحالف أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة، أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا، واستهداف زوارق حربية إسرائيلية مراكب الصيادين غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، استهداف السفينة انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية وتهديداً لحرية الملاحة والأمن البحري، ودعت في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق عاجل في الهجوم ومحاسبة المسئولين أمام العدالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستهداف مراكب الصيادين، من شأنهما أن يفاقما من الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء جراء استمرار إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمعابر منذ شهرين.

وجددت الوزارة دعوة دولة قطر للمجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى مناطق قطاع غزة كافة.

وتعرضت سفينة المساعدات، التابعة لتحالف أسطول الحرية، الذي تم إنشاؤه بمشاركة حملات ومبادرات دولية من مختلف أنحاء العالم لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، لهجوم بطائرات مسيّرة أثناء إبحارها.

وقال تحالف أسطول الحرية (FFC)، وهو منظمة دولية غير حكومية، تهدف لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، لشبكة CNN، إن ناشطين كانوا على متن سفينته، التي كانت تحاول إيصال الغذاء والإمدادات إلى سكان غزة، عندما وقع الهجوم بعد منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي.

وأعلنت حكومة مالطا أن 12 من أفراد الطاقم، و4 مدنيين كانوا على متنها، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وعلى مدار شهرين، منعت دولة الاحتلال الإسرائيلي دخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ما دفع القطاع إلى ما يُعتقد أنه أسوأ أزمة إنسانية منذ ما يقرب من 19 شهراً من الحرب على غزة.