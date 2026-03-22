الأحد 22 مارس 2026 9:47 م القاهرة
قائد عسكري إسرائيلي سابق: إيران تضاعف مدى صواريخها عبر إطلاق يشبه الأقمار الاصطناعية

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الأحد 22 مارس 2026 - 9:32 م | آخر تحديث: الأحد 22 مارس 2026 - 9:32 م

حذر البريجادير جنرال ران كوشاف، قائد الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي سابقا، من أن إطلاق إيران لصاروخ باليستي لمسافة حوالي 4000 كيلومتر، محطمة الحد الذي كان يأمل العالم أن يبقى عنده وهو 2000 كيلومتر، قد تم باستخدام عملية إطلاق باليستي على مرحلتين تشبه إطلاق الأقمار الاصطناعية.

وأضاف كوشاف في تصريح لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن هذا الإطلاق "ضاعف القدرة المعلنة بسرعة" لما يمكن لإيران فعله عند استهداف القاعدة المشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في دييجو جارسيا في المحيط الهندي.

وبما يتوافق مع تصريح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، ليلة السبت، بأن المسافة الإضافية على الأرجح نتجت عن مركبة إطلاق متعددة المراحل، أشار كوشاف إلى أن إيران تعمل منذ سنوات على تقنيات الإطلاق ذات المرحلتين لمحاولة إدخال الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء.

