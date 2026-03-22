السعودية تعلن اعتراض وتدمير 15 مسيرة في المنطقة الشرقية الأحد

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية، ليرتفع الإجمالي إلى 15 مسيّرة منذ فجر الأحد.

وتعرضت السعودية منذ فجر الأحد، لهجمات بالصواريخ والمسيرات مع دخول الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران يومها الثاني والعشرين.

وفي تدوينة على حسابها بمنصة شركة "إكس"، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت ودمرت مسيرة في المنطقة الشرقية.

وفي تدوينات سابقة الأحد، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت ودمرت 14 مسيرة في المنطقة الشرقية.

وأضافت أنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض.

وأشارت الوزارة إلى اعتراض أحد الصواريخ، فيما سقط الآخران في منطقة غير مأهولة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.