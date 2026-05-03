انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحذر من تناول الخضروات الورقية النيئة مثل الخس والجرجير وغيرها، بزعم أنها ترهق الجهاز الهضمي، وتروج لفكرة أن الخضروات المطهية هي الخيار الصحي الأفضل أو حتي منعها تمامًا، لكن علم التغذية الحديث يفرق بين المجهود الهضمي الطبيعي وبين الاضطرابات الصحية.

وفي هذا السياق تواصلت "الشروق" مع ندى عبدالمنعم الحنفي عامر، أخصائية التغذية العلاجية وعلوم الأغذية، لتصحيح المفاهيم ووضع الأمور في إطارها العلمي الصحيح.

لماذا يشعر البعض بثقل بعد تناول الخضروات الورقية؟

توضح أخصائية التغذية أن السبب الرئيسي يعود إلى احتواء الخضروات الورقية على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان "Insoluble Fiber"، وهي ألياف لا يمتلك الجسم إنزيمات لهضمها بالكامل.

وتضيف أن هذه الألياف لا يتم هضمها، لأن جسم الإنسان لا يمتلك إنزيمات لتفكيك "السليلوز" تمامًا، لكنها تمر عبر الأمعاء لتساعد على تحريك الطعام وتنظيم عملية الإخراج، وبالتالي فإن التأثير يعتبر صحي وطبيعي للألياف وليس إجهادًا للجهاز الهضمي حيث تعمل كـ "مكنسة طبيعية" تنظف القولون، وتقلل من الإمساك، وتحمي على المدى الطويل من سرطان القولون.

متى تكون الخضروات المطهية هي الخيار الأفضل؟

وتشير عبدالمنعم إلى أن فكرة إجهاد المعدة قد تكون صحيحة في حالات طبية محددة فقط، منها: مرضى القولون العصبي "IBS"، مرضى كرون والتهابات الأمعاء المزمنة، حالات التهاب المعدة الحاد أو القرحة.

وتكون الألياف الخشنة في هذه الحالات مزعجة للأمعاء الحساسة، وهنا يفيد الطهي لأنه: يكسر جدران الخلايا النباتية، ويجعل الخضروات أسهل في الهضم والامتصاص، ويقلل من الغازات والآلام.

المضغ هو الحلقة المفقودة

وتؤكد الحنفي أن أكبر خطأ شائع يتم ارتكابه هو عدم مضغ الخضروات الورقية جيدًا، حيث يبدأ الهضم في الفم عبر اللعاب والمضغ الميكانيكي فإذا وصلت الأوراق كبيرة للمعدة وهنا يبدأ الشعور بالثقل؛ لذا فإن المشكلة ليست في الجرجير كخضار في حد ذاته بل في طريقة تناوله.

الخضار النيء أم المطهي؟ أيهما أفضل؟

بحسب عبد المنعم، لا يمكن اعتبار أحدهما أفضل على الإطلاق لأن لكل منهم فوائده، فالخضروات النيئة تحتفظ بفيتامينات حساسة للحرارة مثل فيتامين C وحمض الفوليك، وتدعم المناعة وصحة الأمعاء، وبالتالي فحرمان الجسم من الورقيات النيئة يعني حرمان الجهاز المناعي من وقود أساسي.

كما أن الخضروات المطهية تعتبر أسهل في الهضم لبعض الحالات المرضية، وتقلل تهيج المعدة والأمعاء.

نصائح بسيطة لتناول الخضروات الورقية دون متاعب

وتوصي عبدالمنعم بقاعدة التدرج: إذا كنت لا تأكل الخضار بانتظام، ابدأ بكميات صغيرة لتعطي فرصة لبكتيريا الأمعاء النافعة أن تتكيف مع كمية الألياف الجديدة.

إضافة إلى الجمع بين كلا من المطي والنيء، فالسفرة الصحية يجب أن تحتوي على صنف مطهي "سهل الامتصاص" وصنف نيء "غني بالإنزيمات".

مشددة على ضرورة التعقيم الجيد، ونقع الورقيات في ماء وخل من أجل إزالة الطفيليات التي قد تسبب اضطرابًا معويًا قد يظنه البعض عسرًا في الهضم.

وتختتم حديثها مؤكدة أن الخضروات الورقية ليست عبئًا على الجهاز الهضمي السليم، وهي أحد أعمدته الأساسية طالما لا يعاني الشخص من أمراض مثل القولون العصبي أو التهابات حادة في المعدة أو الأمعاء، وبالتالي يمكنه تناول الخس والجرجير بأمان بشرط المضغ الجيد والتوازن في الكمية، فحسبما توضح أخصائية التغذية "الخضروات الورقية ليست فخًا لعسر الهضم، وتعتبر كنز حقيقي لصحة الأمعاء والوقاية من أمراض العصر".



