الأحد 3 مايو 2026 10:18 ص القاهرة
أطباء بلا حدود: استمرار استهداف الطواقم الطبية رغم تعهدات مجلس الأمن الدولي بالحماية

أرشيفية
جنيف - (د ب ا)
نشر في: الأحد 3 مايو 2026 - 9:33 ص | آخر تحديث: الأحد 3 مايو 2026 - 9:33 ص

حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن الهجمات على المنشآت الصحية والعاملين في المجال الصحي مستمرة على الرغم من تعهد الأمم المتحدة منذ عقد بتوفير الحماية في الصراع المسلح.

وتحل اليوم الأحد الذكرى الـ10 لقرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع رقم 2286، الذي التزمت فيه الدول الأعضاء بحماية العاملين في المجال الطبي والبنية التحتية والنقل والمعدات.

وقالت المنظمة، إنه بدلا من ذلك، تتعرض المستشفيات وسيارات الاسعاف والأطقم الطبية للهجمات يوميا تقريبا في الصراع المسلح.

وأضاف أن 21 من العاملين بها قتلوا في 15 حادثة على مدار عقد.

وقال جافيد عبد المنعم رئيس منظمة أطباء بلا حدود، إن هناك "تجاهلا صارخا" لحماية البعثات الطبية في الدول التي تشهد حروبا.

وأضاف "يجب على الدول التي التزمت بحماية أفراد الرعاية الصحية عام 2016 التوقف عن الاختباء وراء الاعذار وتبادل الاتهامات والتحرك".

وعلى مدار الـ10 أعوام الماضية، شملت الهجمات على قطاع الرعاية الصحية هجمات جوية على المستشفيات في سوريا واليمن وقصف المستشفيات في أوكرانيا وفلسطين، بالإضافة إلى هجمات بالطائرات المسيرة على مستشفى في ميانمار وهجمات على سيارات إسعاف مميزة بوضوح في الكاميرون وهايتي ولبنان.

وقال عبدالمنعم، إن الرعاية الطبية في أماكن الصراع تتعرض لتهديد خطير، حيث تم تسجيل هجمات ضد أفراد الرعاية الصحية والبنية التحتية في كل صراع تقريبا على مدار العقد الماضي.


