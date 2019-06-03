جامعات القاهرة الكبرى: إعلان نتائج امتحانات نهاية العام عقب إجازة العيد

كتب ــ عمر فارس:

أكدت جامعات القاهرة الكبرى «القاهرة وعين شمس وحلوان»، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى، عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، بالإضافة إلى استئناف امتحانات «السمر كورس» والدور الثانى ببعض الكليات.

فيما شهدت امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حالة من الهدوء وبخاصة عقب انتهاء موجة الطقس الحار التى ضربت البلاد قبل أيام، وسط استمرار التشديدات الأمنية وتوافر الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف فى محيط اللجان.

وقال رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، إن الامتحانات شهدت حالة من الهدوء والاستقرار بجميع الكليات، بعد اتخاذ الجامعة حزمة من الإجراءات والتدابير التى تساهم فى تيسير عملية الامتحانات دون حدوث معوقات، مؤكدا التزام الكليات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى فور انتهائها بحد أقصى أسبوعين من الآن.

من جانبه، قال نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب عبدالفتاح سعود، إن أعمال الكنترولات تسير بالتوازى مع انعقاد الامتحانات لإنجاز عملية التصحيح ورصد الدرجات أولا بأول، لإعلان نتائج الطلاب عقب إجازة العيد مباشرة، مشددا على حرص الجامعة توفير الهدوء باللجان وانضباطها والتصدى لأى محاولة للغش أو الإخلال بالنظام.

وأكد سعود، فى تصريحات على هامش جولة تفقدية بلجان الامتحانات، تهيئة الكليات لكل الظروف لضمان سير عملية الامتحان بسهولة ويسر مع التأكد من وجود أستاذ المادة طوال الفترة القانونية المقررة، للرد على استفسارات الطلاب، وضمان التوزيع العادل للدرجات فضلا عن تنوع الأسئلة وشمولها للمنهج.

ومن ناحيته، لفت عميد كلية الحقوق ناجى عبدالمومن، خلال جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات إلى تطبيق اللوائح والضوابط الخاصة بلجان الامتحانات وتوفير وسائل أمن وسلامة الطلاب وتوافر عدد كاف من المراقبين داخل كل لجنة.

وفى جامعة حلوان، أعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حسام رفاعى، عن متابعة إدارة الجامعة لأعمال الكنترولات أول بأول لرصد النتائج والدرجات، ومراجعة ورق الامتحانات للتأكد من دقة التصحيح، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان النتيجة بمجرد انتهاء الكلية من تصحيح أوراق امتحانات الفرقة واعتمادها.