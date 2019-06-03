ضبط صاحب مكتب يصطنع أختام لتزوير محررات رسمية بالموسكي

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على صاحب مكتب زنكوغراف بالموسكي؛ لاصطناعه أختام وأكلاشيهات لتزوير مستندات ومحررات رسمية، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام صاحب مكتب زنكوغراف بالموسكي بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تقليد الأختام والأكلاشيهات وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من القبض عليه وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحوي العديد من صور ونماذج لأختام ومستندات، و12 خاتما وأكلاشيها منسوبين للعديد من الجهات الحكومية وجميعهم "مقلدين".

وبمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.