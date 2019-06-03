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السودان: تشكيل لجنة بشأن أحداث منطقة قيادة الجيش بالخرطوم

الخرطوم - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 3 يونيو 2019 - 8:58 م | آخر تحديث : الإثنين 3 يونيو 2019 - 8:58 م
أصدر الوليد سيد أحمد محمود، النائب العام بالسودان، قرارا اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة للأحداث التي وقعت صباح اليوم الاثنين، بمنطقة القيادة العامة للقوات المسلحة. 

ووجه القرار أن يبدأ التحقيق فورا، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). 

كان 13 متظاهراً قد قتلوا وأصيب العشرات؛ لدى قيام قوات الأمن السودانية صباح اليوم الاثنين، بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب "لجنة أطباء السودان المركزية" و"تجمع المهنيين السودانيين".

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير وقف التفاوض مع المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية، ودعت إلى عصيان.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي نفى فض الاعتصام بالقوة، وأعرب عن أمله في استمرار الحوار بين الجانبية.

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