الشركة المكلفة بتقنية «فار» ترفض التعليق على أحداث مباراة الترجي والوداد

امتنعت الشركة المكلفة بتوفير تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي عن التعليق بشأن ملابسات تأخر وصول التقنية إلى تونس ما تسبب في الأحداث التي شهدتها مباراة إياب النهائي يوم الجمعة الماضي على الاستاد الأولمبي في رادس.

ورفضت الشركة الرد على استفسار، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، بشأن المعلومات التي تضمنتها وثيقة مسربة للشركة وجهت إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وتشير فيها إلى ملابسات تأخر وصول كامل تجهيزات تقنية الفار إلى تونس في الموعد المحدد قبل انطلاق المباراة.

وأوضح بان كروسينج، ممثل الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا في دبي، في رد عبر البريد الإلكتروني ، "في حال هناك رد رسمي من الشركة فإننا سننشره على موقعنا الإلكتروني والمواقع الإعلامية".

وكانت الوثيقة ، التي نشرت بوسائل الاعلام ، أشارت إلى أن معدات (فار) كان من المفترض وصولها تونس يوم 30 أيار/مايو المنقضي بعد الاتفاق مع طرف ثالث لنقلها من الرياض إلى تونس العاصمة لكن ذلك لم يحدث.

وأوضحت الشركة ، في الوثيقة ، أنها اضطرت للبحث عن حل آخر يقضى بنقل المعدات عبر رحلة مع شركة طيران الإمارات على أمل أن تصل صباح يوم 31 أيار/مايو لضمان تشغيل التقنية والوقوف على عملها بشكل عادي قبل المباراة.

وأضافت : "شركة الطيران قامت بخطأ في نقل البضائع ، ولم تصل سوى قطعتين من أصل ثلاث من المعدات المشحونة ، ما جعل عملية تشغيل فار أمرا صعبا قبل المباراة".

وتسبب غياب نظام (فار) في احتجاجات واسعة من الفريق المغربي بعد إلغاء هدف له عادل به هدف التقدم للترجي. وتوقفت المباراة لنحو ساعة ونصف الساعة قبل أن يقضي الحكم بقرار من الكاف بفوز الترجي وتتويجه باللقب بعد رفض لاعبي الوداد استئناف اللعب.

ويعقد الكاف غدا الثلاثاء اجتماعا طارئا في العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية يوم الجمعة الماضي.