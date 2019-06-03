أبوظبي تبدأ منح الإقامة الذهبية الدائمة للوافدين من مختلف الجنسيات

بدأت العاصمة الإماراتية أبوظبي منح إقامات دائمة للوافدين من جنسيات مختلفة.



وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات اليوم الاثنين أنها أصدرت أول إقامة ذهبية في أبوظبي،التي تتيح الإقامة الدائمة للوافد.



ويأتي منح الإقامة الدائمة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتقديم تسهيلات بشأن الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين وأصحاب المواهب الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة لكل فئة ولأفراد عائلاتهم.



وسلم العميد سعيد الشامسي المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي أول إقامة ذهبية تصدرها الإدارة للمستثمر يوسف علي موسليام، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية.



وقالت الهيئة إنها أطلقت برنامجاً للتواصل مع المستثمرين المقيمين في الدولة المؤهلين للحصول على الإقامة الذهبية والذين يبلغ عددهم نحو 6800 مستثمر، لتعريفهم بالمنظومة الجديدة وشرح ما تنطوي عليه من فوائد كبيرة وميزات غير مسبوقة.



وأضافت الهيئة أنّ البرنامج يشمل التواصل مع المستثمرين وكبار رجال الأعمال خارج الدولة للتعريف بهذه التسهيلات التي تساهم بشكل فاعل في تعزيز جاذبية الإمارات كبيئة استثمارية متميزة.



ويتمتع الأفراد حاملو "الإقامة الذهبية" بمزايا غير مسبوقة تتضمن الإقامة بدون ضامن داخل الإمارات للشخص وأفراد أسرته، كما تتيح كفالة عمالة مساعدة بما لا يزيد على 3 عمال، والحصول على إقامة لأحد كبار العاملين على لديه (مستشار أو مدير تنفيذي) مع أفراد أسرهم.