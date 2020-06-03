 تليجراف: جونسون يستعيد سيطرته المباشرة على إدارة أزمة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تليجراف: جونسون يستعيد سيطرته المباشرة على إدارة أزمة كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 11:10 ص | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 11:10 ص

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية عن استعداد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون لتولي إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك في ضوء إجراء تغيير كبير في الحكومة البريطانية "داونينج ستريت" يقضي بتشكيل لجنتين تتخذان القرارات المتعلقة بتحرك الحكومة واستجابتها لهذا الوباء.

وقالت الصحيفة- في سياق تقرير حصري نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء- إنه من المقرر أن يتولى جونسون "السيطرة المباشرة" على تعامل الحكومة البريطانية مع أزمة كورونا، وذلك بعد أسبوعين من الفوضى حيث اتُهم مساعده الرئيسي ومستشاره دومينيك كامينجز بخرق قواعد الإغلاق وتعرضت خطط بريطانيا الحكومية للاختبار فيما تعرض مصابي الفيروس لنكسات عديدة.

وأضافت التلجراف أنه في إطار التغييرات الكبيرة التي ستشهدها الحكومة البريطانية، سوف تشكل بريطانيا نهجا كاملا للحكومة تجاه الوباء تديره لجنتان لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والتنفيذية حيال مكافحة كورونا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن نواب حزب المحافظين، قولهم إن التغييرات يمكن أن تضعف نفوذ كامينجز الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب سفره 260 ميلاً أثناء الإغلاق - والسماح لجونسون بإحكام قبضته على مكافحة الوباء بعد تلقي العلاج في العناية المركزة بسبب إصابته بالفيروس في وقت سابق من العام الجاري.

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