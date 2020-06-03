تقرير: العين يقترب من نجمي شباب الأهلي ويفاوض لاعبا أرجنتينيا

دخل نادي العين الإماراتي في مفاوضات مع إسماعيل الحمادي ووليد حسين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي ولاعب أرجنتيني آخر بغرض تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، التي يواجه فيها تحديات مهمة حال استكمال منافسات الموسم بعد توقفه في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

ولم يؤكد مسؤولو نادي العين هذه المفاوضات، ولكن صحيفة "البيان" الإماراتية أكدت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع لم تكشف هويته أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة مع الحمادي ووليد حسين ولم تتبق إلا بعض اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن اكتمال الصفقة.