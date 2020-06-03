أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، البروتوكولات الوقائية الإضافية لعدد من القطاعات بالدولة في مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".
وتتمثل البروتوكولات والإجراءات الجديدة الخاصة بفتح المساجد في 20 بندا كالتالي:
1- فتح المسجد قبل صلاة الفريضة بـ 15 دقائق وإقفاله بعد الصلاة بـ 10 دقائق.
2- فتح المساجد قبل صلاة الجمعة بـ 20 دقيقة وإقفاله بعد الصلاة بـ 20 دقيقة.
3- حث المصلين على إبقاء مسافة متر ونصف إلى مترين بين كل مصلي وآخر.
4- يترك صف بدون مصلين بين كل صفين؛ حيث يكون الصف الأول للمصلين الصف الثاني فارغ والصف الثالث للمصلين وهكذا بقيت الصفوف.
5- توفير مساحة كافية على أطراف المسجد تسمح بحركة خروج المصلين من الصفوف الأولى إلى المخارج دون الحاجة إلى المرور من بين المصلين.
6- تقسيم المداخل؛ حيث يكون في كل جهة مسار للدخول ومسار للخروج في حال وجود أكثر من مدخل.
7- توزيع مطهرات الأيدي في المسجد إن أمكن توفيرها.
8- التأكد من احتواء مطهر اليدين على نسبة 60-80% من الكحول وموافقًا لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
9- توزيع المناديل الورقية في أنحاء المسجد ووضعها في أماكن بارزة.
10- تطهير الأسطح وسجاد المسجد والمساند بشكل روتيني بمطهرات معتمدة إن أمكن ذلك.
11- إزالة الكتب والمصاحف وحاملات المصاحف إن أمكن، وحث المصلين على أخذ مصاحفهم معهم.
12- تنظيف وتطهير أماكن وضع الأحذية إن أمكن بشكل دوري.
13- إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير للأسطح.
14- الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح.
15- إبقاء باب المسجد مفتوح خلال وقت الصلاة وإغلاقه بعد خروج جميع المصلين.
16- الحرص على التهوية الجيدة في المسجد ويفضل استخدام التهوية الطبيعية وتقليل درجة الحرارة، وتستخدم التهوية الاصطناعية بالإضافة إلى التهوية الطبيعية إن أمكن.
17- إزالة جميع برادات وثلاجات المياه وأي نوع من المأكولات أو المشروبات في المسجد.
18- يفضل وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمس ويجب التخلص من النفايات بشكل مستمر.
19- إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد
20- لبس الكمامة القماشية أو ما يغطي الأنف والفم والوضوء في البيت والحرص على عدم التزاحم عند الخروج.