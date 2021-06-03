مفيد فوزي: هند رستم كانت ترفض أي دعوة ترد إليها بلقب السيدة

كشف الكاتب مفيد فوزي، أن الفنانة الراحلة هند رستم كانت ترفض تلبية أي دعوة ترد إليها بلقب «السيدة».

وقال خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على شاشة «النهار»، مساء الأربعاء: «هند رستم كانت ترفض أي دعوة تُخاطَب فيها بالسيدة هند رستم.. كانت تشترط أن يُقال في الدعوة السيد الأستاذ الدكتور محمد فياض وحرمه».

وأضاف أن هذا الموقف يعبر عما وصفها بـ«العزة المتجلية»، مشيرًا إلى أنها كانت تفعل ذلك على الرغم من كونها أشهر من فياض الذي وصفه بأنه كان «أشهر طبيب نساء في مصر»، لكنها في نهاية الأمر تنتمي إليه.

في شأن آخر، تحدث مفيد عن حرصه في مقابلاته الصحفية والتلفزيونية أن يجلس بالقرب من ضيفه، قائلًا إن الهدف من ذلك هو محاصرة الضيف عبر النظر إلى عينيه.

وأوضح: «عندما أنظر إلى عين الضيف فهو لا يكذب أبدًا، وربما يكون الأمر نوعًا من البوح، وفي الحوارات من المعروف أن السؤال يخترق العينين ثم الرأس.. في كل حواراتي أكون قريبًا ممن أتحدث معهم».

وأشار إلى تعرضه لبعض الانتقادات من أشخاص (لم يسمهم) بشأن اقترابه بشكل كبير من المصدر، مفسرًا ذلك بأنه إذا أجرى المقابلة على مسافة أكبر فلن يحصل على القرب في التفكير، وفق تعبيره.