أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020-2021 بلغ نحو 2,9% ليسجل متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام نحو 1,9%، مقارنة بـ5,4% في التسعة شهور لعام 2019-2020، متابعه أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح بين 5,2% إلى 5,5%.

وأشارت السعيد إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث توقع موديز بتحقيق معدل نمو 5% في 2021-2022، فضلًا عن توقعات مؤسسة فيتش بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3%، إلى جانب توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق 5.5% معدل نمو.