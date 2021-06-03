 السعيد تتوقع ارتفاع معدل النمو بين 5.2% و5.5% خلال الربع الرابع من العام الحالي - بوابة الشروق
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السعيد تتوقع ارتفاع معدل النمو بين 5.2% و5.5% خلال الربع الرابع من العام الحالي

أميرة عاصي
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 12:30 م | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 12:30 م

أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020-2021 بلغ نحو 2,9% ليسجل متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام نحو 1,9%، مقارنة بـ5,4% في التسعة شهور لعام 2019-2020، متابعه أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح بين 5,2% إلى 5,5%.

وأشارت السعيد إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث توقع موديز بتحقيق معدل نمو 5% في 2021-2022، فضلًا عن توقعات مؤسسة فيتش بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3%، إلى جانب توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق 5.5% معدل نمو.


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