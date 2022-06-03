تراجع معدل المواليد في اليابان لمستوى قياسي خلال 2021

أعلنت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان أن عدد المواليد في البلاد خلال عام 2021 انخفض بواقع 213ر29، أو بنسبة 5ر3%، عن العام السابع عليه، إلى مستوى قياسي بلغ 604ر811.



ويبلغ المعدل الإجمالي للخصوبة، أو متوسط عدد الأطفال الذين من المتوقع أن تنجبهم امرأة في حياتها، 30ر1، بانخفاض 03ر0 نقطة، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء.

وتراجع المعدل، الذي انخفض للعام السادس على التوالي، إلى رابع أدني مستوى.

وبلغ التراجع الطبيعي لسكان البلاد، أو عدد الوفيات مطروحا منه عدد المواليد ، 205ر628، متجاوزا 600الف للمرة الأولى.

وانخفض عدد حالات الزواج بواقع 319ر24 إلى 116ر501 وهذا هو أقل مستوى له منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945.

وفي سياق توضيح الأسباب وراء انخفاض عدد المواليد، قال مسؤول بالوزارة "عدد النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15عاما و49 عاما انخفض بنسبة 8ر1%، كما تراجع معدل الخصوبة للنساء في العشرينات من عمرهن".