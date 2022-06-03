الصين تسجل 20 إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت الصين تسجيل 20 إصابة مؤكدة محلية بكوفيد-19، من بينها 8 حالات في كل من بكين وشنغهاي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة.

كما تم تسجيل 54 حالة إصابة محلية بدون أعراض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 9 في قوانجشي و 8 في شنغهاي و 7 في كل من بكين ولياونينج، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة بسبب كوفيد-19 يوم الخميس، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسي عند 5226، وفقا للجنة.

وبعد تعافي 212 مريضا مصابا بكوفيد-19 يوم الخميس، لا يزال هناك 1872 حالة إصابة مؤكدة تخضع للعلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البر الرئيسي الصيني.