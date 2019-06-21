ستاد القاهرة يكشف تفاصيل استقبال الجماهير في نهائي الأهلي والوداد

قال وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، إن الاستاد سوف يفتح أبوابه غدا لجمهور النادي الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي في تمام الساعة 2 ظهرا.

وأضاف وليد عبد الوهاب في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحدث اليوم": "نحن مستعدون من الأن بالنسبة للاستقبال الجماهير والسعة التي سوف تحضر غدا حوالي 50 الف مشجع أما السعة الكاملة للإستاد حوالي 72 الف مشجع ونحن نتمنى أن يكون الاستاد مملوء عن آخره".

وأكمل: "التعليمات للجماهير أن يلتزموا بكل تعليمات شركة تذكرتي والشركة قامت بعمل توضيحات في ظهر التذاكر وكل تذكر محدد مكان دخولها للتسهيل ومنع التكدس والازدحام".

وأوضح أن الدرجة الثالثة شمال مدخلها من طريق صلاح سالم والدرجة الثالثة يمين من طريق الأوتوستراد وكل مشجع قادم يعلم خط سيره".

وأتم: "ذلك سوف يسهل المهمة بشكل كبير، متابعا نحن هيئة خدمية وفي 2019 صدر قرار أننا هيئة اقتصادية ونقوم بالصرف على انفسنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالفعل منذ سنتين والأمور تسير بشكل جيد في ستاد القاهرة وحققنا أرباح جيدة جدا وبدأنا في عمل مشاريع استثمارية نحقق منها ارباح للصرف على الاستاد".