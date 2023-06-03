مصرع وفقدان 4 يابانيين إثرهطول أمطار غزيرة

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، وفُقد ثلاثة آخرون إثر تواصل هطول الأمطار الغزيرة على الأجزاء الغربية والوسطى من اليابان منذ ليلة الجمعة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.



ونقلت وكالة «كيودو» المحلية عن الشرطة المحلية قولها، إنه تم العثور على رجل (61 عامًا) ميتا في سيارته داخل حقل غمرته المياه بالكامل تقريبا.



وأضافت الشرطة أن السيارة كانت مغمورة بالمياه بشكل كامل تقريباً.



وأكدت أن ثلاثة أشخاص فقدوا في المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول المفقودين.



وقدمت السلطات المختصة توصيات إلى ما مليوني شخص على الأقل بإخلاء منازلهم مؤقتًا في عدة محافظات، منها جيفو، وشيزوكا، وآيتشي، ومي.



وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد تحذيراً من فيضانات في الأنهار وانهيارات أرضية في الأجزاء الشرقية من البلاد، بما في ذلك العاصمة طوكيو.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في تغريدة عبر تويتر: «في شرق اليابان، في الثالث من يونيو الجاري، ترقبوا كوارث الانهيارات الأرضية وارتفاع منسوب الأنهار والفيضانات لاسيما في المناطق المنخفضة».



كما حذرت الوكالة من انهيارات أرضية غربي البلاد وهبوب رياح قوية مثل الصواعق والأعاصير شرقاً.



واشتد هطول الأمطار الغزيرة بسبب إعصار ماوار، الذي يمر جنوباً، إلى جانب استمرار هطول الأمطار الغزيرة بالقرب من جزيرة هونشو الرئيسية في البلاد.