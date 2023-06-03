الكرملين يمنع الصحفيين الغربيين من حضور منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي

قال الكرملين، اليوم السبت، إن الصحفيين من "الدول غير الصديقة" لن يُسمح لهم بحضور منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، الذي يستعرض فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاقتصاد الروسي أمام المستثمرين الدوليين.



ويقام المنتدى في سان بطرسبرج منذ عام 1997، وينظر إليه كثير من المسئولين على أنه نظير روسي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.



ولم يحظر حضور الصحفيين الغربيين من قبل إطلاقا للمنتدى بتلك الصورة الكبيرة، بحسب وكالة رويترز .



ويقام منتدى هذا العام بين يومي 14 و17 يونيو الجاري.



وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة "تاس" الروسية للأنباء: "تقرر بالفعل في هذه المرة عدم التصريح لوسائل الإعلام من الدول غير الصديقة بدخول المنتدى".



وأضاف بيسكوف: "الاهتمام بالمنتدى رائع دوما، سيعمل جميع الصحفيين الآخرين في المكان".



و"الدول غير الصديقة" مصطلح تستخدمه موسكو لوصف الدول التي وقعت عليها عقوبات على خلفية الحرب في أوكرانيا.



وأخطر منظمو المنتدى مكتب وكالة "رويترز" في موسكو، الجمعة، بأن تصريح صحفييها أُلغي بعد تلقي موافقة سابقة يوم الخميس على تصريح دخولهم.