شولتس يدافع عن تقديم ألمانيا مساعدات لأوكرانيا

رد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال خطاب ألقاه يوم الجمعة، في تجمع لحزبه في فالكنزي، بالقرب من برلين، بشدة على المتظاهرين الذين انتقدوا شحنات الأسلحة التي تقدمها حكومته إلى أوكرانيا.

وهتفت مجموعة من المتظاهرين بعبارات مثل "دعاة الحرب" و"اصنعوا السلام بدون أسلحة" و"اذهبوا إلى الجحيم" و"نحن الشعب" في المهرجان الأوروبي للديمقراطيين الاشتراكيين يوم الجمعة.



وقال شولتس يوم الجمعة أمام قاعة مجلس بلدية فالكنزي في براندنبورج، شرقي ألمانيا: "إن بوتين هو (داعية الحرب) الحقيقي"، وأكد أنه "هو من ينبغي أن تصرخون في وجهه، إذا كنتم تعقلون حقا".



وأوضح الزعيم الألماني أنه لا يرى بديلا عن دعم أوكرانيا، ليس فقط من حيث المبدأ ولكن أيضا بالأسلحة، بسبب "غزو روسيا واسع النطاق لتلك البلاد"، بحسب تعبيره.



وصرخ شولتس: "نعم، هذا ضروري، إذا تعرضت دولة للهجوم، فعليها أن تدافع عن نفسها، ثم يجب أن يسمح لها بالدفاع عن نفسها ، ماذا تريدون غير ذلك؟".



وأضاف شولتس "بوتين يريد تدمير أوكرانيا".



وقال إنه قتل العديد من المواطنين، بينهم أطفال وشيوخ، متهما الزعيم الروسي بالقتل.



وأكد شولتس: "الحرب العدوانية هذه تهدد السلام والحرية".



وفي خطابه، كرر شولتس الحاجة إلى تقديم مساعدات لأوكرانيا. قائلا: "من الصواب دعم أوكرانيا".



وأضاف أن ألمانيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في تقديم المساعدات لأوكرانيا في إشارة إلى الدعم المالي والإنساني والعسكري.