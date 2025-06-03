أُصيب عدد من السائحين الأجانب ضمن 12 شخصا جراء سقوط شجرة عمرها 50 عاما بالقرب من محطة حافلات في مدينة فينيسيا الإيطالية يوم الاثنين، وفقا لما أعلنته السلطات.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن أكثر الإصابات خطورة كانت لامرأة إيطالية / 30 عاما/ كانت تجلس على جدار بالقرب من الشجرة مع طفليها الصغيرين عند وقوع الحادث. وأُصيبت بجروح خطيرة في البطن ووصفت حالتها بالحرجة، في حين لم يُصب طفلاها بجروح خطيرة وتم وضعهما تحت رعاية نفسية، وفقا لمسؤولي المستشفى.

كما أُصيبت امرأة إيطالية أخرى في الخمسينيات من عمرها بجروح خطيرة في منطقة الصدر ووصفت حالتها أيضا بالحرجة.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث أن الشجرة انكسرت عند الجذع، فوق الجذور مباشرة.

وقالت فرانسيسكا زاكاريوتو، المسؤولة عن الأشغال العامة في المدينة، لوكالة أنسا الإخبارية الإيطالية: "الشجرة كانت تبدو سليمة"، وأضافت أن الشجرة كانت تخضع للمراقبة الدورية مع غيرها من أشجار المدينة، ولم تكن هناك أي مؤشرات على احتمال سقوطها.