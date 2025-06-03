عراقجي يؤكد خلال لقائه مع عون دعم إيران لاستقلال وسيادة لبنان

استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يجري زيارة رسمية إلى بيروت.

وبحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، قال عون خلال اللقاء، إن «لبنان يتطلع إلى تعزيز العلاقات من دولة إلى دولة مع إيران».

وذكر الرئيس اللبناني، أن «الحوار الداخلي هو المدخل لحل المسائل المختلف عليها، وكذلك الحوار بين الدول بعيداً عن العنف».

وتابع: «إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان، من الأولويات التي يعمل عليها مع الحكومة، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وفق القوانين ذات الصلة».

من جهته، أكد عراقجي، أن «إيران تدعم استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، والجهود التي يبذلها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي».

وأوضح الوزير الإيراني أن «دعم طهران للبنان يأتي في إطار العلاقات الجيدة بين البلدين، ومبدأ عدم التدخل في السياسة الداخلية».

وأشار إلى «دعم إيران الحوار الوطني في لبنان بين الطوائف والمجموعات والاتجاهات المختلفة».