جيش الاحتلال يعترف بمقتل 3 من جنوده وإصابة 11 آخرين في جباليا

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 من جنوده وإصابة 11 آخرين، منهم اثنان حالتهما خطيرة، في تصدي المقاومة لقوات الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة.

ووفق وسائل إعلام عبرية، قتل الجنود في استهداف المقاومة مساء الاثنين، عربة عسكرية من طراز «همر» بصاروخ مضاد للدروع بمنطقة جباليا.

وفي عملية ثانية خلال عمليات إجلاء الجنود القتلى والمصابين، استهدف المقاومون طائرة نقل المصابين التابعة للوحدة 663 بصاروخ مضاد للدروع فأصيب عدد من الجنود بجراح أحدهم في حال الخطر الشديد.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، نفذ المقاومون عملية ثالثة فجروا خلالها منزلا مفخخا على مجموعة من الجنود، فأصيب أكثر من 10 جنود بجراح مختلفة.

وأقرت تقارير عبرية أن عملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى فشلت بسبب كثافة النيران، وأن مروحية عسكرية تعرضت لإطلاق نار خلال محاولتها إجلاء الجرحى.

وأمس الاثنين، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة صفر شرق مخيم جباليا، ويوقعونهم بين قتيل وجريح.

وأشارت الحركة إلى ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من جرائم في حربه على غزة، قائلة إن «انتهاكات حكومة الاحتلال الوحشية لكل القوانين والمواثيق الدولية تتم بغطاء سياسي وعسكري أمريكي».

وأضافت أن إسرائيل تواصل استهداف كل أشكال الحياة في قطاع غزة بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية، منوهة أن «عشرات آلاف المرضى من نساء وأطفال ومسنين لا يجدون أي رعاية طبية أو مراكز للتعامل مع الأمراض المزمنة».