الكرملين يستبعد عقد اجتماع بين بوتين وترامب وزيلينسكي قريبا

استبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في المستقبل القريب.

وأضاف بيسكوف، خلال إفادة صحفية: «بصراحة، من غير المرجح، أن يعقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي في المستقبل القريب، لأن الرئيس بوتين أكد مرارًا استعداده لإجراء اتصالات على أعلى مستوى».

وأشار إلى أن هذه الاتصالات يجب أن تكون ثمرة اتفاقيات يتم تطويرها بالفعل على المستوى الفني وعلى مستوى الخبراء، معقبًا: «لذلك، يؤيد الرئيس بوتين هذه الاتصالات، لكنه يعتقد أنه يجب الإعداد لها جيدًا».

وأمس الاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطابه للأمة عقب اجتماع مجلس الوزراء، إنه يتوقع لقاءً بين ترامب وبوتين وزيلينسكي في تركيا.

ووصف أردوغان، اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول أمس بـ«الرائع»، مشيرًا إلى الاتفاق على تبادل أسرى وجثث بين الجانبين الروسي والأوكراني.

ولفت أردوغان، إلى أن تركيا تعتزم طرح مبادرات لتنظيم قمة على مستوى القادة، بعد المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.

وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني التي استمرت لأكثر من ساعة، أمس، في قصر سيراغان في إسطنبول، وذلك بحضور وفد تركي، حيث ترأس المفاوضات من الجانب الروسي مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي.