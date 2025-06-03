ارتفاع حاد لأسعار الذهب العالمي مع تجدد التوترات التجارية

بعد تراجعها يوم الجمعة في أخر أيام أسبوع التداول الماضي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا في تعاملات اليوم الاثنين.

وقفز سعر المعدن الأصفر بمقدار 70ر81 دولارا أي بنسبة 5ر2% إلى 60ر3370 دولارا للأوقية تسليم الشهر الحالي، بعد تراجعه يوم الجمعة بمقدار 20ر28 دولارا أي بنسبة 9ر0% إلى 90ر3288 دولارا للأوقية.

واستفاد المعدن النفيس من جاذبيته كملاذ استثماري، بعد ظهور مؤشرات على تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانتقدت الصين الولايات المتحدة بسبب تحركات أمريكية وصفتها بكين بأنها أضرت بالمصالح الصينية، بما في ذلك إصدار قواعد جديدة لمراقبة تصدير الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ووقف بيع برامج تصميم الرقائق إلى الصين، والتخطيط لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين في الجامعات الأمريكية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "هذه الممارسات تنتهك الإجماع بشكل خطير"، في إشارة إلى البيان المشترك الصيني الأمريكي الذي اتفقت فيه الولايات المتحدة والصين على خفض تعريفاتهما الجمركية الضخمة الأخيرة، ما أدى إلى استئناف حركة التجارة المتوقفة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأضاف البيان: "لقد أثارت الولايات المتحدة من جانب واحد خلافات اقتصادية وتجارية جديدة، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار في العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية"، بينما تفي الصين بالتزاماتها، كما هددت الصين بردٍّ غير محدد، قائلةً إن الصين "ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة وقوية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

من ناحيتها ، أعلنت إدارة ترامب اعتزامها مضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم من 25% إلى 50%.

وجاء ارتفع سعر الذهب مع تراجع سعر الدولار حيث انخفض مؤشر قيمة العملة الأمريكية بنسبة 5ر0% ليسجل أقل مستوى له منذ أكثر من شهر.