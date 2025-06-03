شهداء وجرحى في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غزة

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، ظهر اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاءً متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطنين في قصف الاحتلال شرق الشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة.

واستُشهد 3 مواطنين بينهم امرأة، في قصف الاحتلال شارع النزهة وعزبة عبد ربه في جباليا شمال القطاع.

فيما أصيب عدد آخر في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في محيط مدارس العودة ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبا.

واستُشهدت طفلة، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54,470 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,693 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.