أعلنت جامعة العاصمة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة للعام الجامعي 2025/2026، والتي تُعد من أرفع الجوائز الأكاديمية التي تمنحها الجامعة؛ تقديرًا للعلماء والباحثين وأعضاء هيئة التدريس المتميزين ولإسهاماتهم العلمية والبحثية ودورهم البارز في دعم مسيرة التنمية والارتقاء بالمجتمع من خلال المعرفة والابتكار.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، أن الجوائز العلمية التي تمنحها الجامعة تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الأكاديمي والبحثي، وتعكس إيمان الجامعة العميق بأهمية الاستثمار في العقول المبدعة والكفاءات العلمية القادرة على إحداث أثر حقيقي في مختلف المجالات

وفي تقدير خاص للشخصيات الوطنية ذات الإسهامات المؤثرة، حصلت الدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشئون الأمن القومى، على جائزة شخصية العام بإجماع الآراء؛ تقديرا لمسيرتها الوطنية وإسهاماتها البارزة في خدمة الوطن.