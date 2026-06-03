تعليم الوادي الجديد: حظر اصطحاب الهواتف المحمولة في امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلن الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أنه تم إنهاء كل الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا الخميس على مستوى 124 لجنة بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، مشيرا إلى عقد اجتماع موسع مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 – 2026.

واستعرض مدير المديرية الجاهزية للامتحانات والآليات التي اتخذتها المديرية لضمان تأمين وسلامة إجراءات الإمتحانات، موضحا أن الامتحان من الكتاب المدرسي والتقييمات، وسط التزام الجميع بكل القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم على حظر اصطحاب التليفون المحمول لأي عضو منتدب داخل اللجنة وكذلك الطالب، منوها بأنه لا يوجد تليفون إلا مع رئيس اللجنة فقط واستخدامه حال رصد أي مشكلات تعوق سير منظومة العمل.

وأشار إلى تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، وحال وجود أي معوقات يتم تذليلها على الفور، وتنظيم وتحقيق الانضباط داخل اللجان وكل ما من شأنه مصلحة الطلاب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، لافتا إلى أن من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية؛ لضمان مرور أعمال الإمتحانات بكل انضباط ودقة دون أي مشكلات.

وأشار قناوي، إلى أنه من حق الطالب أداء الامتحان وسط أجواء مناسبة من الهدوء والاستقرار داخل لجنة الامتحان والتصدي لأي ضوضاء أو تجاوزات قد تؤثر على سير منظومة العمل، والتصدي لأي تجاوزات أو محاولات للغش، وحال رصد أي مشكلة يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن، موضحا تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات لضمان سير أعمال الامتحانات دون مشكلات.