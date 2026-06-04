مرموش ينضم إلى بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة

أعلن خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، انضمام عمر مرموش إلى معسكر "الفراعنة" المقام حاليًا، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وكان مرموش قد تأخر في الانضمام إلى بعثة المنتخب التي غادرت القاهرة يوم السبت الماضي، بسبب ارتباطه بحفل زفافه، وذلك وفق اتفاق مسبق مع الجهاز الفني.

وأكد الدرندلي، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن اللاعب وصل إلى الولايات المتحدة اليوم، للانتظام في تدريبات المنتخب قبل المواجهة الودية المرتقبة أمام البرازيل.

وأشار إلى أن موعد انضمام مرموش جاء بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني، بما يضمن جاهزيته للمشاركة دون الإخلال ببرنامج الإعداد.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية قوية أمام نظيره البرازيلي في الواحدة صباح الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن تحضيراته النهائية قبل انطلاق منافسات المونديال.

وكانت بعثة المنتخب قد توجهت إلى الولايات المتحدة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.