الجيش الأمريكي يحدد هوية جنديين قتلا في هجوم إيراني استهدف الأردن

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنها حددت هوية جنديين قُتلا أثناء العمليات القتالية الأسبوع الماضي ضمن الحرب الأمريكية مع إيران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، إن فيرست ليفتنانت تايلر جيمس فيهان، البالغ 25 عاما، وهو من أيوا بيتش بولاية هاواي، والجندية إيزابيلا جونزاليس، البالغة 19 عاما من كارولتون بولاية تكساس، قُتلا في الأردن، ولم تتضح بعد ملابسات مقتلهما.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت، أمس الأول السبت، مقتل اثنين من أفرادها في الأردن أثناء التصدي لهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وقال الجيش الأمريكي، إن إجمالي عدد القتلى في الحرب مع إيران بلغ 17 شخصا.

وأكد الرئيس دونالد ترامب، أن الحرب ضرورية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.