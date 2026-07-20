قاليباف: أمريكا تواصل إرسال معدات عسكرية جديدة للمنطقة وتزعم أنها تسعى لوقف الحرب

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن أمريكا تواصل إرسال معدات عسكرية جديدة للمنطقة، في الوقت الذي تزعم فيه أنها تسعى لوقف الحرب.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين: «يُواصل الأمريكيون جلب معدات عسكرية جديدة إلى المنطقة، ويدّعون سعيهم لوقف الحرب. لقد بلغنا مستوىً من الإتقان التام في فهم هذه الألاعيب الأمريكية، واستعددنا وفقًا لذلك».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، إن «طهران لم تتنازل عن حقوقها أو مبادئها أو مصالحها الوطنية أو قيم الثورة أو معتقداتها في أي من البنود الأربعة عشر التي تضمنها التفاهم مع الولايات المتحدة».

وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال»، شدد بزشكيان، خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الاثنين، على أن الوفد الإيراني تمسك بالثوابت طوال المفاوضات.

وذكر أن إيران لم تمنح أي امتياز يتعارض مع مصالحها الوطنية»، معقبًا: «القسم الأكبر من مكاسب التفاهم كان لصالحنا، ولا يمكن العثور على بند واحد في الاتفاق يحقق منفعة فردية للجانب الأمريكي على حساب إيران».

ورغم الضربات العسكرية الأمريكية، أعلنت طهران، اليوم الاثنين، أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران ستواصل مساري الحرب والدبلوماسية بما يراعي مصالحها الوطنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول ما إذا كان باب الحوار مع الولايات المتحدة أصبح مغلقا.

وأوضح بقائي، قائلًا: «أرفض ثنائية إما الحرب أو الدبلوماسية، فالدبلوماسية أداة نسعى من خلالها لتحقيق مصالحنا الوطنية، شأنها شأن الحرب».

وأضاف: «أُبلغنا عبر وسطاء، وتلقينا رسائل خلال الأيام الماضية، من دون الخوض في التفاصيل، لكن المهم أن الجهاز الدبلوماسي كان نشطا في الأيام الأخيرة، وقد نُقلت إلينا أفكار عبر بعض الوسطاء».