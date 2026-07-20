السلطات التركية تعتقل المعارضة عمدة مدينة إزمير

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ألقي القبض على عمدة مدينة إزمير بشرق إسطنبول، مع زوجها خلال مداهمة شرطية لإدارة المدينة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وذكرت الأناضول، أنه جرى إصدار 30 مذكرة اعتقال أخرى.

وتواجه العمدة فاطمة كابلان حريت وآخرون، تهمة تشكيل منظمة إجرامية وقبول رشاوى والتلاعب في عطاءات مشتريات عامة.

وفي نفس الوقت، نفذت السلطات مداهمات في أنطاليا و قرق قلعة واسطنبول وأنقرة.

ويتردد أن المداهمات تتعلق بعقود مشتريات بالبلدية في إزمير، حيث تشتبه السلطات في وجود محاباة و محسوبية. ويتردد أن التحقيق بدأ بناء على معلومات قدمها شهود عيان مجهولون.

وتعد "حريت" عضوة بحزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في تركيا. وقد هزمت مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية 2019 وأعيد انتخابها في عام 2024.

وفي مقطع فيديو تم تسجيله خلال احتجازها، قالت حريت إنها لم ترتكب أي خطأ.