متحف «يوفيزي» الإيطالي يستعيد لوحة نهبها النازيون عام 1944

تعتزم ألمانيا إعادة اللوحة الزيتية الصغيرة "إناء من الزهور" التي نفذها الفنان الهولندي "جان فان هيسوم" (1682-1749)، إلى قصر"بيتي" في فلورنسا بإيطاليا، بعد حوالي 75 عاما من الاستيلاء عليها من قبل القوات النازية في عام 1944، وذلك من القرية المجاورة حيث تم إحضارها لحفظها خلال الحرب العالمية الثانية.

ويأتي هذا الإعلان وفق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

ووصف "آيك شميدت"، المدير الألماني لجاليري "ديجلي أوفيزي" للفنون، والذي يضم قصر "بيتي"، عودة اللوحة بأنه يعد انتصارا عظيما لإيطاليا بأكملها"، فقد اختفت اللوحة -التي أحضرت إلى فلورنسا في عام 1842 وعرضها دوق "ليوبولدو الثاني "دوق توسكانا الأكبر، ليتم اكتشافها في أيدي أسرة ألمانية في عام 1991، بعد إعادة توحيد البلاد.

وأوضح أن العائلة الألمانية من نسل الجندي الذي كان مسؤولا عن العمل، في حين قال محامو العائلة إن الجندي اشترى العمل في أحد الأسواق لإرساله إلى زوجته.. وقد تم منع 30 من المحاولات القانونية لاستعادة اللوحة.