انطلاق مهرجان الفيلم الروماني أول أغسطس المقبل

تنطلق النسخة الجديدة من مهرجان الفيلم الروماني "سينما سكوب" في الفترة من 1-7 أغسطس المقبل في منتجع إيفوري سود الساحلي بمدينة كونستانتا على البحر الأسود.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري، أن من بين الأفلام المعروضة الفيلم الكيني "سوبا مودو" وهو إنتاج دولي مشترك عام 2018 للمخرج ليكاريون وايناينا، والفيلم الفرنسي "مسز هايد" للمخرج سيرجي بوزون، ومن تمثيل الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير الحائزة على عدة جوائز دولية مرموقة، ثم فيلم "الحرب الباردة" للمخرج البولندي بافل بافليكوفسكي الذي نال عنه جائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2018.