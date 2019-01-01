الصين تدرس شراء منتجات زراعية أمريكية كبادرة حسن نية

تدرس الصين شراء منتجات زراعية أمريكية كبادرة حسن نية في ظل استئناف المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن، على الرغم من أن حجم المشتريات سيكون أقل من ذي قبل،حسبما أفادت مصادر مطلعة على هذا الأمر.

ونقلت وكالة أنباء (بلومبرج) عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنه ليس مصرح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، قولها إن المشتريات الصينية ستشمل فول الصويا والذرة ولحم الخنزير.

وأضافوا أن الحجم الإجمالي للمشتريات سيعتمد على تقدم المحادثات التجارية، على الرغم من أنه من المرجح أن يكون أقل من الكميات التي التزمت الصين بشرائها خلال الهدنة السابقة.

وتوصل الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج إلى هدنة في نهاية الأسبوع على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

وخلال فترة التهدئة الأخيرة في ديسمبر، التزمت الصين بشراء أكثر من 20 مليون طن من فول الصويا والذرة ولحم الخنزير من الولايات المتحدة.

وبعد انهيار المحادثات في مايو، قالت الصين إنها ستواصل الالتزام بطلبيات المشتريات، إلا أنها طلبت تأجيل بعد الشحنات.